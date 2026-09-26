SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MÉNDEZ, Eduardo. - Despedimos con gran cariño a nuestro querido Eddie, recordando momentos inolvidables. Abrazamos a Pilar y su querida familia. Unidos siempre en la oración. Magdalena y Carlos Méndez.

✝ MÉNDEZ, Eduardo M. - Sus compañeros de la primera promoción de bachilleres del Newman 1953 despedimos con cariño a Eddie y hacemos llegar nuestras condolencias a su familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa