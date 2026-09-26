1
MÉNDEZ, Eduardo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MÉNDEZ, Eduardo. - Despedimos con gran cariño a nuestro querido Eddie, recordando momentos inolvidables. Abrazamos a Pilar y su querida familia. Unidos siempre en la oración. Magdalena y Carlos Méndez.
✝ MÉNDEZ, Eduardo M. - Sus compañeros de la primera promoción de bachilleres del Newman 1953 despedimos con cariño a Eddie y hacemos llegar nuestras condolencias a su familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Daniel Osvaldo fue internado de urgencia tras sufrir un derrame pleural: permanece en terapia intensiva
- 3
Federico Martín Aramburú: por qué las penas fueron de 26 y 19 años y no de reclusión perpetua
- 4
Lionel Messi compró la casa vecina por US$8 millones: cómo es la propiedad que está al lado de su mansión en Florida