SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MÉNDEZ, Roberto, q.e.p.d. - Desde el equipo de Pirelli acompañamos a la familia y equipo de trabajo con agradecimiento y afecto por los 40 años juntos. Tendremos el recuerdo de su espíritu emprendedor, su capacidad de entrega y su pasión de cómo administraba su empresa y el equipo, que lo ha llevado a crecer en todo el país con innovación y servicio a la gente. Su visión de excelencia, calidad y confianza han sido ejemplo y serán un legado hacia adelante. Extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos.

Avisos fúnebres

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