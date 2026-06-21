LA NACION

MENÉNDEZ HUME, José Alejandro,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MENÉNDEZ HUME, José Alejandro, q.e.p.d. - Su hermano Luis junto a Vivi y sus hijos Sol y Pancho (as.), Glori y Pech, Paula y Nando, Luis y Delfi, Sofía y Sil, Ramón y Diego acompañan a Patricia, Ioana, José, Cristián, Lucas y Alma. Agradecen a José su luz y una vida compartida.

MENÉNDEZ HUME, José Alejandro, q.e.p.d. - Ana de Achával de Pereda, sus hijos y nietos despiden al querido José y acompañan a sus hijos y a Patricia con mucho cariño.

MENÉNDEZ HUME, José Alejandro, q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as.) acompañan a María e hijos y hermanos en este momento de dolor y piden una oración por su eterno descanso.

MENÉNDEZ HUME, José Alejandro, q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as.) acompañan a María e hijos y hermanos en este momento de dolor y piden una oración por su eterno descanso.

MENÉNDEZ HUME, José Alejandro, q.e.p.d. - Querido José, te despedimos con mucho amor para que vueles alto. Te vamos a extrañar mucho y recordaremos siempre tu espíritu libre y aventurero. Todos los Cabezas.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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