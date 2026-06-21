MENÉNDEZ HUME, José
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MENÉNDEZ HUME, José. - Santiago J. de Anchorena y Martina Ulloa de Anchorena (as.) envían sus más sentidos pensamientos y oraciones, acompañando a toda la familia.
✝ MENÉNDEZ HUME, José. - José, querido primo y amigo, acompañamos a Patricia, Yogui y toda la familia en tu despedida. Ricardo y Fini Braun.
✝ MENÉNDEZ HUME, José. - Charles, Ximena, Elina y Pablo Lechère acompañamos con inmenso cariño a Yogi y a toda su familia.
✝ MENÉNDEZ HUME, José. - Flor Alzaga y Virginia Frangella Saubidet acompañan a Ioana y familia en este triste momento.
✝ MENÉNDEZ HUME, José. - Teresa y Alejandro Dodero acompañan a Johana y a los Menéndez con mucho cariño.
✝ MENÉNDEZ HUME, José. - Alix y Juan Zorraquín acompañan a Patricia, Clara y todos los Menéndez Hume en tan triste momento.
✝ MENÉNDEZ HUME, José, q.e.p.d. - Gustavo Chopitea acompaña a Clara, Carmencita y toda la familia con el cariño de siempre.
✝ MENÉNDEZ HUME, José. - El Centro DITEM acompaña con todo cariño a su colega Patricia Cabezas.
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