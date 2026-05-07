SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MENISES, Carlos Alberto (Bocha), Dr., falleció en Corrientes, el 6-5-2026. - Su primo hermano Urbano A. Díaz de Vivar Cabral participa con enorme pena su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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