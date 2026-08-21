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MENNE, Hugo José,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MENNE, Hugo José, q.e.p.d., falleció el 20-8-2026. - IPH SAICF, su directorio, gerentes y colaboradores lamentan profundamente su fallecimiento y despiden con especial estima a quien formó parte de su compañía durante tantos años. Hacemos llegar nuestras condolencias a su familia, acompañándolos en este momento de tristeza.

MENNE, Hugo José, q.e.p.d., falleció el 20-8-2026. - Las familias Percossi y Albergati despiden con tristeza a Hugo y hacen llegar un especial abrazo a Germán, Julián y a toda su familia. Elevamos una oración en su memoria y rogamos por su eterno descanso.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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