SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MENNE, Hugo José, q.e.p.d., falleció el 20-8-2026. - IPH SAICF, su directorio, gerentes y colaboradores lamentan profundamente su fallecimiento y despiden con especial estima a quien formó parte de su compañía durante tantos años. Hacemos llegar nuestras condolencias a su familia, acompañándolos en este momento de tristeza.

✝ MENNE, Hugo José, q.e.p.d., falleció el 20-8-2026. - Las familias Percossi y Albergati despiden con tristeza a Hugo y hacen llegar un especial abrazo a Germán, Julián y a toda su familia. Elevamos una oración en su memoria y rogamos por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa