MESSORE, Elida Gloria,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MESSORE de MAROTTA, Elida Gloria, (Coca), q.e.p.d. - Su marido Varón, sus hijas, sus yernos, sus nietos y sus bisnietos la despiden con todo el amor.

✝ MESSORE de MAROTTA, Elida Gloria q.e.p.d. - Carlos y Elida, Julio y Laura, Luis y Susana, Ezequiel y Ana, Hernán y Felicitas y María Teresa Marotta y nuestras familias despedimos con profunda tristeza a Coca, acompañamos a Varón, Sandra, Silvina, Mariana y sus familias con todo cariño y rogamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa