SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MIGUENS, Carlos J. - Su hermano Sebastián y Michele, junto a Cristóbal, Clarita, Borja y Jesús, despiden con enorme tristeza a su querido Carlitos y acompañan a Tonia, Charly, Tancho, Lucas y Valentina con el cariño de siempre.

✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Pablo Bordeu e Isabelle Firmin Didot y sus hijos despiden a Carlitos y acompañan con mucho cariño a Antonia y sus hijos y a Diego y Luisita Miguens.

✝ MIGUENS, Carlos, q.e.p.d. - Taio y Verónica Novillo Astrada (as.) y sus hijos acompañan en estos tristes momentos a Tonia, hijos, hermanos, Luisita, Cristina y Diego con profundo cariño y oraciones.

✝ MIGUENS, Carlos José. - Despedimos con mucha tristeza a Carlitos y acompañamos con cariño a Tonia, hijos, nietos y a sus queridos hermanos Luisita, Cristina y Diego, rezando una oración en su memoria. María A. Tassara e Iván Robredo.

✝ MIGUENS, Carlos José, q.e.p.d., falleció el 19-7-2026. - Adelaide Reynal, junto a sus hijos y nietos, acompaña con mucho cariño a Antonia y a sus hijos y nietos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa