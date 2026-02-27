SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MILBERG, Juan Carlos, (Pepe), q.e.p.d. - Tu mujer Ana Pellegrini, junto a mis hijos María José y Francisco, Soledad e Ignacio, Rita y Ezequiel, Mariano y nietos, te despedimos con mucha tristeza. Agradecemos tu alegría y cariño durante estos lindos años compartidos. Acompañamos a tu hijo Juan, Dolores e hijos. - LAZARO COSTA, Tel. 5145-7557.

✝ MILBERG, Juan Carlos, (Pepe), q.e.p.d., 26-2-2026. - Tu hijo Juan y Loli; tus nietos Luna, Paloma, Juan y Bautista te despiden y rezan por vos. Descansa en paz.

✝ MILBERG, Juan Carlos. - Sus primos Gimenez Zapiola, Fer y Mechi, Ricky y Tere, Ropo y Caro y Fernando y Horacio Gimenez Zapiola despiden a Pepe con mucho cariño y acompañan con sus oraciones a Juan, Loli, Luna, Juan, Paloma y Bautista en este triste momento.

✝ MILBERG, Juan Carlos, q.e.p.d. - Con profundo cariño y agradecimiento despedimos a Pepe, recordando los lindos momentos compartidos. Rogamos oraciones en su memoria. María y José, Sukie, Inés y el Negro, Malena, tus sobrinos nietos y bisnietos.

✝ MILBERG, Juan Carlos, q.e.p.d. - Jorge y Dolores Bordeu de Otamendi, sus hijos María Dolores y Juan Milberg, Magdalena y Juan Ayerza, Jorge R. y Geraldine Neumann, Santiango y Sofi Foramitti, Nicolás y Sylvie Loitegui y sus nietos participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MILBERG, Juan Carlos, q.e.p.d. - Los integrantes de la comisión delegada, propietarios y personal del Edificio Vanguardia, Punta del Este, Uruguay, acompañan a su esposa, hijos y demás familiares y lo despiden con gran tristeza.

✝ MILBERG, Juan Carlos (Pepe), q.e.p.d. - Se nos fue nuestro queridísimo Pepe. Te despedimos con mucho cariño y acompañamos a Ana, Fede, Juan y a toda la familia. Dante Quinterno y Mercedes Defferrari.

MILBERG, Juan Carlos. - El equipo directivo de Thomson Reuters La Ley participa con dolor el fallecimiento de quien fuera presidente del directorio de La Ley S.A.E.e I., y ruega una oración en su memoria.

✝ MILBERG, Juan Carlos (Pepe), q.e.p.d. - Con infinita tristeza despedimos a nuestro querido Pepe. Lo recordaremos con muchísimo cariño. Cristina R. Bidegain de Hines, mis hijas Michelle y Valerie y sus familias.

✝ MILBERG, Juan Carlos (Pepe). - Carlos y Cecilia Grondona lo despiden y acompañan a Juan con mucha tristeza.

MILBERG, Juan Carlos. - Adrián Fognini, director de Thomson Reuters Internacional, participa con dolor el fallecimiento de quien fuera presidente del directorio de La Ley S.A.E e I. Su liderazgo y dedicación forman parte de nuestra historia. Acompañamos a su familia en este doloroso momento.

MILBERG, Juan Carlos. - Eva y Santiago Soldati despiden a su querido Pepe y acompañan con mucha tristeza a su queridísima Ana.

MILBERG, Juan Carlos. - Con profundo pesar, padres e hijos de las familias Passuni y Fognini despiden a su tan querido amigo Juan Carlos Milberg, y elevan una entrañable oración por la paz eterna de su alma. Abrazan en sentido pésame a su esposa e hijos.

✝ MILBERG, Juan Carlos (Pepe) q.e.p.d. - Despido con gran cariño a Pepe y acompaño a Ana y familia en este triste momento. Graciela Casal.

✝ MILBERG, Juan Carlos (Pepe). - Marcela Escalante de Ayerza y Flia. despiden a Pepe con todo cariño y acompañan a Juan y Flia. y a Ana y Flia. Rogamos una oración en su memoria.

MILBERG, Juan Carlos. - Adrián Fognini, director de Thomson Reuters Internacional, participa con dolor el fallecimiento de quien fuera presidente del directorio de La Ley S.A.E e I. Su liderazgo y dedicación forman parte de nuestra historia. Acompañamos a su familia en este doloroso momento.

MILBERG, Juan Carlos, q.e.p.d. - Los integrantes de la comisión delegada, propietarios y personal del Edificio Vanguardia, Punta del Este, Uruguay, acompañan a su esposa, hijos y demás familiares y lo despiden con gran tristeza.

MILBERG, Juan Carlos, q.e.p.d. - Los integrantes de la comisión delegada, propietarios y personal del Edificio Vanguardia, Punta del Este, Uruguay, acompañan a su esposa, hijos y demás familiares y lo despiden con gran tristeza.

✝ MILBERG, Juan Carlos, q.e.p.d. - María y Esteban Lamarca y familia despiden con mucho cariño a Pepe y acompañan a su familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ MILBERG, Juan Carlos, (Pepe) q.e.p.d. - Adela Sessa e hijos lo despiden con enorme tristeza, ruegan una oración en su memoria y acompañan con mucho cariño a su familia.

MILBERG, Juan Carlos, (Pepe). - Cuánta tristeza tu partida. Amigos desde la infancia, tu familia y vos fueron una gran compañía para nosotros. Un gran abrazo para Ana y Juan. Alejandro Estrada y María Elena.

✝ MILBERG, Juan Carlos, (Pepe). - Cristina Casares y Néstor Vila-Moret acompañan con mucho cariño a Ana en este triste momento.

✝ MILBERG, Juan Carlos, (Pepe), q.e.p.d. - Juan F. de Alzaga y Susana M. de Alzaga despiden al muy querido Pepe y abrazan a Ana y a Juan, rezando oraciones en su memoria.

✝ MILBERG, Juan Carlos, q.e.p.d. - Inés Menéndez Behety de Pueyrredón, Horacio, Marcos y Marina, Pablo y Gaby y Marina Pueyrredón acompañan a Juan, Loli, Luna, Paloma, Juan y Bautista en este triste momento.

✝ MILBERG, Juan Carlos, (Pipe). - Todo el equipo de Fundación Pescar, Fundación Desarrollar y sus consejos de administración acompañan a Ana, a sus hijos y a la familia Milberg en este triste momento.

✝ MILBERG, Juan Carlos, q.e.p.d. - Despedimos a Pepe y abrazamos a la querida Ana con todo nuestro cariño. Florencia y Pepe.

✝ MILBERG, Juan Carlos, (Pepe), q.e.p.d. - Manuel y Elisin Solanet, hijos y nietos despiden a su querido Pepe, rogando una oración en su memoria. Acompañan a Ana y Juan y toda su familia.

✝ MILBERG, Juan Carlos, q.e.p.d. - Florencia Zorraquin y Oscar Picasso despiden a su amigo Pepe y acompañan con oraciones a Ana y a Juan.

✝ MILBERG, Juan Carlos, q.e.p.d. - Juan Bosch Viajes y Turismo, sus socios, Juan y Ana Bosch, junto a todo su equipo recuerdan con cariño a Juan C. Milberg, hombre de gigantesco espíritu y acción solidaria.

✝ MILBERG, Juan Carlos, q.e.p.d. - Pepe, te fuiste de esta tierra dejando a los que te conocimos muy tristes . Te vamos a recordar en cada momento, vivimos muchas cosas juntos. Marcelo Freyre y familia.

✝ MILBERG, Juan Carlos, q.e.p.d. - María y Esteban Lamarca y familia despiden con mucho cariño a Pepe y acompañan a su familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ MILBERG, Juan Carlos, q.e.p.d. - María y Esteban Lamarca y familia despiden con mucho cariño a Pepe y acompañan a su familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ MILBERG, Juan Carlos, q.e.p.d. - María y Esteban Lamarca y familia despiden con mucho cariño a Pepe y acompañan a su familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ MILBERG, Juan Carlos, q.e.p.d. - María y Esteban Lamarca y familia despiden con mucho cariño a Pepe y acompañan a su familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ MILBERG, Juan Carlos, q.e.p.d. - María y Esteban Lamarca y familia despiden con mucho cariño a Pepe y acompañan a su familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

