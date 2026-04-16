Bregman salió al cruce de Milei por el video hecho con IA donde aparece caracterizada como un animal

Myriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda, salió al cruce este jueves del presidente Javier Milei luego de que el jefe de Estado compartiera un video hecho con Inteligencia Artificial (IA) que muestra su recorrido hacia la presidencia y donde la legisladora aparece caracterizada como un gato. La escena donde aparece Bregman hace alusión al debate presidencial 2023, donde la entonces candidata dijo que Milei no era un león sino un “gatito mimoso del poder económico”.

Dos años después, y a propósito de la viralización del video, Bregman escribió en su perfil de X: “Ni gatita ni sumisa”. Luego chicaneó al remarcar que el mandatario no es más alto que Sergio Massa, quien aparece como un tigre, y le aconsejó tener cuidado con “el abrazo del pato”, en referencia a Patricia Bullrich, quién le dice, arrepentida, “siempre debí haberte apoyado”.

Ni gatita🐈 ni sumisa. Y además, Javier, no sos más alto que🐯.

Cuídate del abrazo de🦆. https://t.co/mDRVMtnH9N — Myriam Bregman (@myriambregman) April 16, 2026

El video, que muestra el camino de Milei al sillón de Rivadavia y se burla de figuras de la oposición incluidos Cristina Kirchner y varios periodistas, comienza con la animación de un león —que encarna a Milei— como invitado en un programa de televisión en el que escucha la frase “armá un partido y ganá las elecciones”. Es en referencia a lo que le había dicho el exdiputado Daniel Lipovetzky durante el debate por la Ley de Alquileres en 2018.

Luego, con un rugido de furia, el león -que viste la misma campera de cuero característica del mandatario- exclama una de sus frases emblemáticas de campaña: “Yo no me metí acá para guiar corderos, me metí acá para despertar leones”.

Bregman caricaturizada junto a Milei como un león

Segundos después aparece Cristina Kirchner, representada como un mono. De pie en un atril en el que inaugura una “Escuela Justicialista Néstor Kirchner”, la exmandataria afirma: “Dice que la casta tiene miedo, ¿quién te tiene miedo?“. Frente a ella, una multitud de primates primates aplauden, gritan y lanzan vítores al unísono.

La escena corta hacia un periodista con rasgos de tiburón, cuya figura remite al economista Carlos Melconian. “Milei hace mucho fideo, pero le falta el tuco... Para arreglar la inflación tenés que alinear, alinear y ¡tac!”, explica el personaje, parodiando las metáforas del expresidente del Banco Nación.

Acto seguido, un bulldog con la apariencia de Ricardo López Murphy repite una frase que el mandatario suele recordar con ironía: “Milei es intrascendente, es un fenómeno barrial, no hay que darle bola”.

El tramo final del video muestra a un lagarto y un mandril en clara alusión a Horacio Rodríguez Larreta y Marcelo Longobardi en un estudio de televisión.

Cristina Kirchner representada como una mona

“Me amenazó. Dijo que me iba a pisar con silla de ruedas y que me iba a matar”, dice el exjefe de Gobierno porteño en alusión a unas polémicas declaraciones que había dado en 2023. “No lo puedo creer, es una barbaridad. Es un loco”, le responde su interlocutor.

El cierre recrea el debate presidencial: un tigre (Sergio Massa) acorrala a Milei con: “Por sí o por no: ¿vas a vender órganos?”. El video remata con un giro triunfal donde un militante le devuelve la pregunta: “¿Por sí o por no, sos Presidente?”. “Parece que sí”, responde el mandatario frente a la multitud.