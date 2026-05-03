SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MINOYETTI, Nicolás, q.e.p.d. - Nuestro querido Nico, te despedimos con mucho amor. Tus padres Grace y Robert, tus hermanos Fede, Valen y Robert, tus cuñadas Vale y Sole y tus sobrinos Facu, Luca, Salva, Lolo, Fede e Ichi.

✝ MINOYETTI, Nicolás, q.e.p.d. - Querido Nico, te fuiste muy pronto. Sabemos que ahora estás en paz. Te amamos profundamente. Tu hermano Fede, tu cuñada Vale y tus sobrinos Facu, Salva y Lolo.

MINOYETTI, Nicolás, q.e.p.d. - Agustín Minoyetti y Virginia Wassington despiden a Nico con tristeza y acompañan a Roberto, Graciela y toda la familia, con mucho cariño.

✝ MINOYETTI, Nicolás, q.e.p.d. - Con profundo pesar, Interlog S.A. y su personal comunican el fallecimiento de quien fuera su querido vicepresidente, su trayectoria, compromiso y calidad humana dejaron una huella imborrable en nuestra organización. El directorio y todo el personal despiden con respeto y afecto a un líder ejemplar, cuyo legado permanecerá siempre entre nosotros. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, compartiendo el dolor por su partida.

MINOYETTI, Nicolás, q.e.p.d. - Mónica Varangot, sus hijos Ezequiel, Sebastián, Luz, Esteban, Agustín, Pedro, Francisco y Josefina Minoyetti y sus familias acompañan a Roberto, Graciela e hijos con mucho cariño en este triste momento.

✝ MINOYETTI, Nicolás, q.e.p.d. - Rubén Bartolomé participa su fallecimiento y acompaña en su dolor a sus padres, Graciela y Roberto y a sus hermanos Federico, Valentín y Roberto.

✝ MINOYETTI, Nicolás, q.e.p.d. - Eduardo y Graciela Mönch y familia despiden al querido Nico con amor y abrazan a los Minoyetti en este triste momento.

✝ MINOYETTI, Nicolás, q.e.p.d. - Abrazo a Graciela y Roberto e hijos en este triste momento. Aldo Alberto Berenguer e hijos.

Avisos fúnebres

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