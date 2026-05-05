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MINOYETTI, Nicolás,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MINOYETTI, Nicolás, q.e.p.d. - Laiún, Fernández Sabella & Smudt y todo su equipo despiden con profundo dolor a Nicolás y acompañan a Federico, Roberto y su familia en este triste momento.
✝ MINOYETTI, Nicolás, q.e.p.d. - Despedimos con profundo dolor a Nico y acompañamos a Graciela, Roberto, Federico, Valentín y Roberto (h.) en este difícil momento. Félix, Paul, Álvaro y Valentín Buenader.
Aviso publicado en la edición impresa
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