SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MINOYETTI, Nicolás, q.e.p.d. - Laiún, Fernández Sabella & Smudt y todo su equipo despiden con profundo dolor a Nicolás y acompañan a Federico, Roberto y su familia en este triste momento.

✝ MINOYETTI, Nicolás, q.e.p.d. - Despedimos con profundo dolor a Nico y acompañamos a Graciela, Roberto, Federico, Valentín y Roberto (h.) en este difícil momento. Félix, Paul, Álvaro y Valentín Buenader.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa