La “Puerta del Infierno” se está apagando: puede que no sea una buena noticia

LONDRES.- Podría ser la atracción turística más desconcertante del mundo: un pozo de fuego rugiente del tamaño de una cancha de fútbol en medio de un desierto árido.

El cráter de Darvaza, conocido como la “Puerta del Infierno”, se encuentra en lo profundo del territorio de Turkmenistán, una aislada nación de Asia Central.

El cráter ha estado ardiendo durante décadas. Con los años se convirtió en un imán peculiar para visitantes aventureros y en un enigma para científicos e investigadores. Incluso sirvió como escenario para un video de autopromoción de un presidente turcomano.

Pero ahora, las llamas de la “Puerta del Infierno” parecen estar apagándose.

Datos de imágenes infrarrojas tomados este año muestran que los incendios dentro del cráter de gas natural están en retroceso. La intensidad térmica de las llamas disminuyó más de un 75% en los últimos tres años, según un análisis de Capterio, una empresa que monitorea quemas de gas.

En un momento en que tantos incendios —reales y metafóricos— han arrasado en todo el mundo, esto debería ser una buena noticia. El gobierno de Turkmenistán lleva años prometiendo extinguir las llamas, citando daños ambientales y riesgos para la salud.

Pero resulta que la historia no es tan simple.

Actualmente, el cráter se convirtió en una atracción turística que recibe cientos de visitantes por año Shutterstock Photos

Primero conviene saber más sobre el cráter.

Su origen es misterioso. Según la versión local, geólogos soviéticos perforaban en busca de petróleo en las décadas de 1960 o 1970 cuando dieron con un yacimiento de gas natural en el desierto de Karakum. El terreno colapsó, creando un enorme pozo. Los geólogos prendieron fuego a la cavidad para frenar la emisión de gases tóxicos.

Pensaron que el fuego se apagaría en semanas. En cambio, más de cinco décadas después, una red de túneles cargados de gas sigue alimentando las llamas.

“La historia siempre es difusa”, dijo Rich Beal, un guía radicado en Mongolia de Koryo Tours que afirma haber visitado el sitio unas 30 veces. “Nadie lo sabe con certeza”.

Pero para algunos, el atractivo es innegable. “Es un poco como mirar un volcán abierto”, agregó.

El cráter de Darvaza no es fácil de visitar. Los extranjeros necesitan visa para ingresar a Turkmenistán, una exrepública soviética, y solo pueden obtenerla con una carta de invitación. El gobierno turcomano no respondió a solicitudes de comentarios.

Así es la puerta al infierno (Fuente: Instagram/@george_kourounis)

Aun así, el sitio —a unas cuatro horas en auto de Ashgabat, la capital— ha atraído durante años a buscadores de aventuras. Los visitantes pueden acercarse lo suficiente como para sentir el golpe de calor de las pequeñas llamas en su interior.

El cráter también fue escenario de una pieza inusual de propaganda política. En 2019, Gurbanguly Berdymukhamedov, entonces presidente de Turkmenistán, difundió imágenes suyas conduciendo a toda velocidad alrededor del lugar en un intento por desmentir rumores sobre su muerte.

Turkmenistán afirma haber intentado controlar los gases que se filtran del cráter. En una publicación de 2025 del Turkmen Energy Forum, un grupo del sector, el gobierno atribuyó la disminución de las llamas a dos pozos perforados cerca del cráter en 2024 para extraer gas natural.

Pero Capterio sostiene que sus datos sugieren que las llamas podrían haber comenzado a debilitarse antes de la perforación. No está claro si factores naturales influyeron en la reducción del fuego.

Esto abre otro problema: las emisiones de gases de efecto invernadero.

Así se ve el cráter llamado mundialmente como la Puerta del Infierno en Turkmenistán (Fuente:Alessandro Belgiojoso - Daily Mail)

Datos de Carbon Mapper, una organización sin fines de lucro con sede en Pasadena, California, muestran que el cráter emitió en promedio unos 1.300 kilos de metano por hora entre 2022 y 2025. Es una cantidad significativa, aunque menor que la de algunos grandes yacimientos de petróleo y gas, explicó Daniel Cusworth, director científico de la organización.

Darvaza, el cráter conocido como la Puerta al Infierno Mike Moss bajo licencia CC BY ND 20

Las llamas del cráter convierten el metano en dióxido de carbono. Eso es positivo para el planeta porque el metano, en el corto plazo, es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono, señaló Mark Davis, director ejecutivo de Capterio. Los fuegos de las “Puertas del Infierno” evitan que el metano se libere en estado puro.

Carbon Mapper realizó su última medición en octubre de 2025 y detectó que las emisiones de metano habían aumentado a 1.960 kilos por hora, por encima del promedio previo de 1.300. Turkmenistán, un gran productor de gas natural, ya figura entre los países con mayores emisiones de metano del mundo, según la Agencia Internacional de Energía. (El metano del sitio de Darvaza representa cerca del 0,2% de sus emisiones anuales totales).

Por ahora, entonces, aunque las llamas sean más pequeñas, el impacto para el planeta podría no ser significativo. Y como el metano es altamente inflamable, es poco probable que los incendios se extingan por completo en el corto plazo, señaló Cusworth.

El noviembre pasado, Beal visitó el sitio con un grupo y observó: “Recuerdo que en otras visitas era un poco más rugiente”.

Aun así, dijo que el lugar seguía siendo impresionante, con llamas que se elevaban entre un metro y medio y casi dos metros.

El calor era tan intenso, añadió, que su grupo asó malvaviscos y preparó café sobre una nueva grieta en el suelo del cráter.