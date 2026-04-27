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MIRAKIAN, Miguel Ángel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MIRAKIAN, Miguel Ángel. - Querido Miguel te despedimos, gracias por tu amor. Siempre vas a estar con nosotros. Tu esposa Mónica; tus hermanos Anita, Gabi y Raúl; tus sobrinos Paula, Gabi, Tomás, Belén, Juanita, Sara, Lucía y Rodrigo. María Doumanian y sus amigos lo despiden con profundo dolor e invitan a acompañar sus restos hoy, a las 11, en la capilla del Cementerio Armenio.
Aviso publicado en la edición impresa
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