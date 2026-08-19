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MIRANDA, Ernesto,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MIRANDA, Ernesto, q.e.p.d., falleció el 16-8-2026. - Alejandro Shaw y sus hijos Alejandro y Mariano acompañan a Isabel y sus hijos Carolina, Gastón y Gonzalo en este triste momento y ruegan una oración en su memoria. Recordaremos los buenos momentos compartidos.

MIRANDA, Ernesto, q.e.p.d., falleció el 16-8-2026. - Sus amigos de CUBA, el grupo de tenis de los miércoles, Carlos Ardanaz, Manuel Alvarado, Roberto Carbonell, Carlos César, Eduardo Lanzilotta, Jorge Garzarón, Federico España Solá, Roberto Lavín, Alejandro Shaw, Juan Procaccini y Fernando Stankievich acompañan a Isabel y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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