SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MIRANDA, Guillermo C. - Tus hermanos Marcela, Nicolás y Mercedes e Isabel junto a sus hijos María y Ursh, Martina y Radek, Joaquina, Antonio; Marcos Gandulfo y Richard Martino, te vamos a extrañar mucho.

✝ MIRANDA, Guillermo, q.e.p.d. - Tu tía Inés Valdez y tus primos Oscar Aguilar y María Cullen y Milagros Aguilar e Iván Argerich te despedimos querido Willy con mucho dolor y amor y abrazamos con enorme cariño a Inés, Sofía y Martín, Guille y Sonsoles, Fede y Cami y nietos.

✝ MIRANDA, Guillermo, q.e.p.d. - Oscar y María Aguilar Valdez (as.) y sus hijos abrazan a Inés y a toda su familia, despidiendo al querido Guillermo con sus oraciones.

✝ MIRANDA, Guillermo, q.e.p.d. - Tu prima Angie Valdez y sus hijos Martina, Candelaria, Josefina y Toribio, junto con Wenceslao Sutton vamos a extrañarte mucho. Abrazamos a Inés y los chicos hoy y siempre.

✝ MIRANDA, Guillermo, q.e.p.d. - Ale y Feli, Negro y Blanca, Bolita y Kate, Chapete, Flaco y Vero despiden a Guillermo, el Pela, con mucha tristeza pero con la alegría de haber compartido una vida juntos. Abrazamos a Inés y a toda la familia Miranda Urioste.

✝ MIRANDA, Guillermo, q.e.p.d. - Estela y Richard Micheli, Angie Frias, Sandra Galimberti y Malala Vaca Guzman, acompañan a Inés y Marcela y a toda la familia Miranda con mucho cariño.

✝ MIRANDA, Guillermo, q.e.p.d. - Ricardo y Mariela Olivieri Acosta de Franzani, inmensamente conmovidos, con profundo dolor, despedimos a nuestro amigo hermano Guillermo y acompañamos a Inés y toda su familia. Hasta que nos volvamos a ver, que Dios lo tenga en la palma de Su mano.

MIRANDA, Guillermo. - Miranda Bosch lamenta el fallecimiento de Guillermo Miranda y acompaña a su familia y seres queridos en este momento.

✝ MIRANDA, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 20-5-2026. - Con profunda tristeza, Ignacio y Blanca te despedimos gran amigo y nunca te vamos a olvidar, abrazamos a tus hijos, en especial a nuestra querida Inés, y rogamos una oración en tu memoria.

✝ MIRANDA, Guillermo, q.e.p.d. - Tus amigos de toda la vida te despiden con cariño. Te vamos a extrañar mucho y acompañamos a Inés y familia con nuestras oraciones. Ana y Nacho Costa Paz, Cris y Diego Duncan, May y Pato Herrmann y Fely y Ale Páez.

✝ MIRANDA, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 20-5-2026, a sus 72 años. - Con profundo dolor despedimos a nuestro querido gerente, quien nos acompañó durante mas de 20 años con compromiso, dedicación y una calidad humana inmensa. Su presencia, enseñanza y calidez dejarán una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de compartir tantos años junto a él. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Capitán Cortes - Excer.

✝ MIRANDA, Guillermo C. - Teddy Echagüe y Ana de Urioste; sus hijos Gurri y Mariana Baggio, Agustina y Facundo Neyra y sus nietos Rafael y Cala agradecen a Dios haber compartido una vida juntos y hoy te despiden con mucho dolor y cariño.

Avisos fúnebres

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