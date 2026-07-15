SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MIRANDA NAÓN EZEYZA, Sebastián Valentin, q.e.p.d., falleció el 12-7-2026. - Su amigo de toda la vida, Héctor Roberto Goyena Copello, junto a su familia participan el fallecimiento del inolvidable Tanito, acompañan a Alejandrina en este doloroso momento y ruegan una oración a su memoria.

Avisos fúnebres

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