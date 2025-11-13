SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MONASTERIO, Adalberto (Kuki), q.e.p.d. - Josefina White de Pasman, sus hijos Lupe y Machi, Lolo y Juan, Fini y Stathis y nietos lo despiden con mucho amor.

† MONASTERIO, Adalberto (Kuki), q.e.p.d. - Sus cuñados Agucho y Luly, sus sobrinos Agustin Maria, Erika y Santiago lo despiden con gran pena y acompañan a Malela y toda su familia con enorme cariño.

† MONASTERIO, Adalberto (Kuki), q.e.p.d. - Vicente Grondona y Susana Malbrán despiden con enorme tristeza al querido Kuki. Acompañan a Malela y sus hijos y ruegan una oración en su memoria.

† MONASTERIO, Adalberto (Kuki). - Lamento muchísimo el fallecimiento de Kuki y acompaño a Malela y Alfonso con todo cariño en este triste momento. Jorge Bullrich.

† MONASTERIO, Adalberto (Kuki), q.e.p.d. - María Giaconi de Duffau y sus hijas Jose y Vivi despiden con profunda tristeza a Kuki y acompañan a Malela, a sus hijos y familia en su dolor, compartiendo el recuerdo de una persona entrañable.

† MONASTERIO, Adalberto (Kuki), q.e.p.d. - Carlos Willis y sus hijos Ana, Delfina e Ian acompañan a Caro y toda su familia en este difícil momento.

MONASTERIO, Adalberto (Kuki). - Ramón Zorraquin y sus hijos despiden a su querido amigo Kuki. Un hacedor y un trabajador incansable que hizo de su nombre una marca registrada y un símbolo de su tiempo. Abrazamos con cariño a su familia y rogamos una oración en su nombre.

† MONASTERIO, Adalberto (Kuki). - Lartirigoyen y Oromi despiden a Kuki y acompañan a Alfonsito y a toda su familia.

† MONASTERIO, Adalberto (Kuki), q.e.p.d. - Despido a Kuki, con quién compartí tantos años de trabajo, aprendizaje y afecto, con profunda tristeza. Su ejemplo de entrega quedará grabado para siempre en mi corazón y en cada rincón de la empresa que construyó con tanto esfuerzo y pasión. Gracias Kuki por tu confianza, por tu paciencia, humor y presencia constante. Su partida deja un vacío inmenso. Vivi Duffau.

† MONASTERIO, Adalberto (Kuki). - Jorge y Dolores Palma, sus hijos y nietos despiden con mucho dolor a su querido amigo Kuki y abrazan con amor a Malela, a sus hijos y nietos.

MONASTERIO, Adalberto (Kuki), q.e.p.d. - Los Seeber; Pablo, Merce, Gonza, Martu, Titi, Maria, Magdalena, Sebastian, Pablo, Lucíla, Emi y Oli despiden con cariño a Kuki y acompañan a Alfon, Malela, Maqui, Caro y Flia.

MONASTERIO, Adalberto (Kuki), q.e.p.d. - La escribania Seeber, los escribanos y sus colaboradores despiden con cariño a Kuki y acompañan a Alfonso y Flia.

† MONASTERIO, Adalberto (Kuki), q.e.p.d. - Patricia, Roque Cassini, familia y La Cassina SA lamentan mucho su fallecimiento y acompañan a Alfonso y toda su familia en estos tristes momentos.

† MONASTERIO, Adalberto (Kuki), q.e.p.d. - El directorio y equipo de Monasterio Tattersall S.A. acompañan a su esposa Malela, sus hijos Alfonso, Caro y Maqui y sus nietos en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

† MONASTERIO, Adalberto (Kuki). - Juan Emilio de Lusarreta, Ale Soubie y Dallas Miguens abrazan a Malela, sus hijos y nietos, con especial cariño a Pepi, y le rezan a la Virgen para que lo guarde a Kuki bajo su manto milagroso y su corazón de madre.

