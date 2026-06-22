Dr. López Rosetti: “La filosofía de vida es, como dicen los estoicos, morimos esta noche, pero mañana nacemos nuevamente”
El reconocido médico explicó que hay cuatro pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida; el especialista destacó la importancia de la mirada personal sobre la realidad
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El médico cardiólogo Daniel López Rosetti, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Municipal de San Isidro y docente en las universidades Favaloro, Maimónides y de Buenos Aires, explicó que existen varios métodos científicos para extender la longevidad y alcanzar un estado de bienestar integral. Según detalló, “el verdadero desafío es vivir bien hoy”.
Recientemente, el profesional presentó los ejes de su último libro, titulado Recetas para vivir mejor y más tiempo. Allí plantea que pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden generar un impacto profundo en la salud física y mental, y ofrece herramientas concretas —a las que llama “medicamentos que no se compran en la farmacia”— para mejorar la calidad de vida y vivir más, pero sobre todo vivir mejor.
López Rosetti detalla su enfoque médico, el cual se sostiene sobre cuatro pilares esenciales: la filosofía de vida, la alimentación, la actividad física y la calidad del sueño.
Según el facultativo, la implementación de ajustes menores y constantes en estas áreas garantiza, con el paso del tiempo, una mejora notable en la calidad existencial de las personas.
El médico hizo un énfasis especial en el pilar vinculado a la filosofía de vida. Mientras las recetas médicas tradicionales suelen variar debido a los avances científicos, López Rosetti sostuvo que la frontera principal del bienestar reside en cómo cada sujeto interpreta el mundo.
Al respecto, señaló: “Todo depende de cómo interpretás la realidad, cómo la procesás y qué hacés con eso”. Para ilustrar su punto, el profesional recurrió a la tradición estoica y planteó una metáfora sobre el renacer diario. Bajo esta premisa, el especialista indicó: “La filosofía de vida es, como dicen los estoicos, morimos esta noche, pero mañana nacemos nuevamente”.
El presidente de la Sección de Estrés de la Federación Mundial de Salud Mental insistió en que el cambio externo resulta posible si primero se transforma la mirada interna. La clave, según su visión, radica en la adopción de una postura filosófica capaz de trascender el paso de los años.
El Dr. López Rosetti dejó un mensaje contundente para la sociedad: “El mundo cambia cuando cambia nuestra mirada y esa transformación es posible si adoptamos un enfoque filosófico; el verdadero desafío es vivir bien hoy”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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