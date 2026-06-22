Scaloni: “Cuando se activa Leo, se activan todos”

El DT de la Argentina, Lionel Scaloni, habló tras el triunfo de la selección argentina frente a Austria y la clasificación a 16avos de final. En conferencia de prensa, mencionó el penal errado por Messi y reveló qué le dijo a los jugadores durante la pausa de hidratación -que tuvo lugar minutos después de la no conversión-.

“No dejó de ser un golpe. El equipo había hecho dos o tres cosas buenas. La jugada del penal fue muy buena. Culminarla hubiera sido maravilloso. Teníamos la sensación de que si hacíamos eso gol hubiera sido diferente. Pero pudimos revertirlo también. Es un golpe no convertir, pero cuando se activa Leo, se activan todos”, sostuvo.

El director técnico Lionel Scaloni, de Argentina, da instrucciones durante el partido entre Argentina y Austria Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Y detalló: “En la pausa de hidratación les dije que había cosas para mejorar, que siendo pacientes moviendo la pelota de un lado al otro encontrábamos los pases. Ellos en un momento del primer tiempo no querían salir. No había que apresurarse. Si la jugada tenía que durar dos minutos, que durará dos minutos”.

Entre otras actuaciones, como la de Mac Allister y Otamendi, destacó el compromiso en cancha del astro argentino. “Creo que incluso hoy, cuando el equipo estaba sufriendo por no tener la pelota, trabajó, robó una pelota para una de las jugadas de gol. Se lo notó que estaba comprometido. Eso es por algo. Es impresionante lo que genera él. Ya no sé más que decir sobre él. Hasta cansa”, sostuvo entre risas.

El director técnico Lionel Scaloni, de Argentina, da instrucciones durante el partido entre Argentina y Austria Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Al momento de analizar el encuentro en Dallas, el entrenador oriundo de Pujato utilizó la palabra “sufrimiento”. “Sufrimos, pero sabemos sufrir. Eso es un mérito del equipo, que supo que hacer. Es un rival complicado, de mucha altura y físico. Contento por haber clasificado. Parecía que iba a ser fácil, pero no”, remarcó.

Se refirió asimismo a la salida temprana de Cuti Romero, quien dejó el campo a los 55 minutos por una molestia en la pierna derecha. “No sabemos el alcance de su tema. Era algo que venía teniendo. Esperemos que no sea nada, no solo porque sea importante. Siempre es mejor tenerlos a todos”, admitió Scaloni.

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