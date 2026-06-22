Argentina-Austria: Ariel Rodríguez tuvo un exabrupto al aire y debió salir a aclarar

El periodista Ariel Rodríguez protagonizó un momento inesperado en la previa del partido entre la Argentina y Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Mientras la programación de TyC Sports se preparaba para una tanda publicitaria, su micrófono quedó abierto durante unos segundos y se escuchó una frase que rápidamente se viralizó: “...Austria. Tu grandote, el que te gusta... En el Mundial este de mierda” (sic)“.

El fragmento, que fue captado durante una transición del programa, comenzó a circular en la red social X y otras plataformas, donde generó comentarios y reacciones de los usuarios. La difusión del video llevó al conductor a pronunciarse públicamente para explicar el contexto en el que había realizado la expresión.

"Ariel Rodríguez":

Por este momento durante la transmisión de TyC Sports pic.twitter.com/AoNvOWs6K2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 22, 2026

A través de un video publicado en sus redes sociales, Rodríguez buscó despejar cualquier interpretación sobre sus dichos: “Me dicen que al aire salió una frase donde yo digo ‘Mundial de mierda’”.

“Es una interna que tenemos todos los días. No es lo que pienso ni fue algo que dije al aire deliberadamente. Fue una expresión que se escapó al pasar”, explicó durante la filmación.

El periodista sostuvo que la frase formó parte de una conversación informal mantenida fuera del aire con integrantes del equipo del programa y remarcó que no representaba una crítica al torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La explicación de Ariel Rodríguez tras el exabrupto en la previa del partido ante Austria

“En la interna que tenemos dentro del programa hablamos del buen juego y del mal juego. Lo que digo es que, al haber tantos equipos, algunos aprovechan esas diferencias y terminan marcando muchos goles. Todos partimos de la base de que estamos hablando de un muy buen Mundial. Simplemente era una cargada interna”, señaló.

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