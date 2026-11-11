SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MONTEAGUDO, Mireya, q.e.p.d. - La Asociación de Amigos del Museo de Arte Español Enrique Larreta despide con profundo pesar a quien fuera una querida y valiosa integrante de su institución. Su compromiso, su generosidad y su entrañable presencia permanecerán siempre en nuestro recuerdo. Acompañamos con afecto a su familia.

Avisos fúnebres

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