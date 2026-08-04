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MONTIEL, Ramona E.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MONTIEL, Ramona E. q.e.p.d., falleció el 29-7-2026. - La comunidad del St. Margaret¨s School lamenta con profundo pesar el fallecimiento de quien integró la institución con una larga trayectoria, inmensa devoción y cariño y ruegan oraciones en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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