SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MONTIEL, Ramona E. q.e.p.d., falleció el 29-7-2026. - La comunidad del St. Margaret¨s School lamenta con profundo pesar el fallecimiento de quien integró la institución con una larga trayectoria, inmensa devoción y cariño y ruegan oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa