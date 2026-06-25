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MORELLI, Agustín Eduardo,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MORELLI, Agustín Eduardo, q.e.p.d. - Domingo Jiménez Manterola acompaña con afecto a Horacio y familia en la dolorosa despedida de su querido padre y ruega por el eterno descanso de su alma.

MORELLI, Agustín Eduardo, q.e.p.d., falleció el 23-6-2026. Directivos y colaboradores de CCU Argentina participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan con sincero afecto a Horacio y a su familia en este momento de inmenso dolor, elevando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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