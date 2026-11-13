MORENO HUEYO, Luisa
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MORENO HUEYO, Luisa, q.e.p.d. - Su marido Agustín J. Achával Rodríguez, sus hijos Victoria y Luis, Luisa, Pilar y Esteban y Máximo, sus nietos Nicolás, Esteban, Rosario, Silvestre y Mateo participan su fallecimiento y ruegan una oración por su alma.
✝ MORENO HUEYO de ACHAVAL RODRIGUEZ, Luisa, q.e.p.d. - Querido Agustín y familia, nuestras sinceras condolencias por la partida de Luisa. Abrazos de Elizabeth y Ted.
✝ MORENO HUEYO de ACHAVAL RODRÍGUEZ, Luisa. - Con inmenso dolor te despedimos, cómo te vamos a extrañar, Luisa. Acompañamos a Agustín y sus hijos con el cariño de una vida compartida. Josefina Santamarina de Daireaux y Flia.
✝ MORENO HUEYO, Luisa, q.e.p.d. - Marion y Freddy despiden con profunda tristeza a Luisa y abrazan a Agustín y familia con mucho cariño.
✝ MORENO HUEYO, Luisa, q.e.p.d. - Andrés González de la Fuente y su hijo Benjamín despiden con profundo dolor a Lala, acompañan con cariño a Agustín, Máximo, Luisa, Victoria y Pilar y los abrazan en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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