SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MORENO HUEYO, Luisa. - Jose M. H. de Laferrère, junto a sus hijos y nietos, despide a su querida hermana con amor agradeciendo toda una vida compartida, y acompaña a Agustín y los chicos.

✝ MORENO HUEYO de ACHÁVAL, Luisa. - Luis Martin y Herrera con toda su familia despiden a Luisa con el cariño de siempre.

✝ MORENO HUEYO, Luisa. - María y Paco Achával e hijos despiden con mucho cariño a Luisa. Abrazan a Agustín y sus hijos en estos momentos.

✝ MORENO HUEYO, Luisa. - Delfina y Hernán Moyano despiden con dolor a Luisa y acompañan con todo cariño a Agustín, hijos y a su querida hermana Jose.

✝ MORENO HUEYO, Luisa. - Club La Virazón despide con entrañable cariño a Luisa y acompaña a Agustín, Victoria, Luisa, Pilar y Máximo con oraciones. Desde la carpa 1, Luisa y su familia fueron un ejemplo de fe en Dios, aceptando lo que la vida puso en su camino con una inmensa alegría y generosidad hacia los demás.

✝ MORENO HUEYO de ACHAVAL, Luisa. - Fran, Marcos, Maia, Agus y Marian Güemes despedimos con inmenso cariño a Luisa y acompañamos con un gran abrazo a Agustín, Victoria, Luisa, Pilar, Máximo y a sus nietos. Inolvidables aquellos días con tíos y primos en Olivos, Escobar o Quequén, entre risas y con tanta alegría.

✝ MORENO HUEYO de ACHAVAL, Luisa. - Rafa, Euge y Julia Cash abrazan a Agustín y a toda su familia.

✝ MORENO HUEYO de ACHAVAL, Luisa. - Silvia y Rosa Brighenti, muy tristes por su partida, mandan un fuerte abrazo a Agustín y a todos sus hijos.

✝ MORENO HUEYO de ACHAVAL RODRÍGUEZ, Luisa, q.e.p.d. - Emilio C. González Moreno la despide con enorme tristeza y acompaña con gran cariño y oraciones a Agustín y los chicos. Un abrazo especial a Máximo.

Avisos fúnebres

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