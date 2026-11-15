SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MORENO HUEYO, Luisa. - M. Soledad Arrilliaga y M. Laura Faunez despiden a Luisa y abrazan a Luisa (h.) y a su familia.

✝ MORENO HUEYO de ACHAVAL, Luisa. - Despido a Luisa, agradeciendo haber sido su amiga. Acompañamos con toda la familia a Agustín y a sus queridos hijos. Inés y Ricardo Cavanagh.

✝ MORENO HUEYO de ACHAVAL, Luisa, q.e.p.d. - Despedimos a nuestra querida Luisa después de tantos años compartidos y acompañamos a Agustín y los chicos con mucho cariño. Marta Blas y Mora Spadoni.

Avisos fúnebres

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