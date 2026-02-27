SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MOSÉ MEDRANO, Eduardo Daniel, q.e.p.d. - Magdalena y Pedro Burundarena despiden con profundo dolor a Bebe y acompañan a su familia.

✝ MOSÉ MEDRANO, Eduardo Daniel, q.e.p.d. - Los Servicios Jurídicos de Naturgy lamentan el fallecimiento del Dr. Mosé Medrano, destacan su encomiable labor profesional de muchísimos años y acompañan a su familia.

Avisos fúnebres

