MOSE MEDRANO, Eduardo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MOSE MEDRANO, Eduardo, q.e.p.d., 26-2-2026. - El Consorcio de Propietarios Paraguay 1850 participa con pesar su fallecimiento y ruega una oración en su querida memoria.
✝ MOSÉ MEDRANO, Eduardo, q.e.p.d., 26-2-2026. - Noelia, Lucía, Nicolás y Diego López Ugolini acompañan con profunda tristeza a Silvia, Nicolás, Agustín y familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.
