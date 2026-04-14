Violentos incidentes cerca de la Gobernación, mientras Kicillof protestaba con intendentes en Buenos Aires

LA PLATA.- Grupos piqueteros chocaron este martes con efectivos de la Policía bonaerense en la ciudad de La Plata, cerca de la Gobernación, donde reclamaban ante el ministerio de Desarrollo Social por puestos de trabajo y más fondos para los comedores que manejan esas organizaciones.

En medio de los enfrentamientos, militantes encapuchados tiraron piedras y recibieron gases lacrimógenos y balas de goma. Estaban identificados con el Movimiento Territorial de Liberación Rebelde y Encuentro Socialista Antiimperialista, M29, Rama y la agrupación Camilo Cienfuegos, espacios piqueteros ligados a la izquierda.

Los hechos de violencia se registraron mientras el gobernador Axel Kicillof estaba en la ciudad de Buenos Aires reunido con intendentes tras una protesta ante el ministerio de Economía para reclamar fondos al titular de la cartera, Luis Caputo. El ajuste nacional impacta en la provincia y la gestión de Kicillof también recorta gastos.

La Policía bonaerense tiró postas de goma y gases lacrimógenos Gentileza Diario El Día

Piqueteros provenientes de Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes y Almirante Brown, entre otros distritos gobernados por el peronismo en el Gran Buenos Aires, se movilizaron al ministerio de Desarrollo Social que dirige Andrés “Cuervo” Larroque para pedir trabajo y comida para los comedores comunitarios del conurbano.

Referentes del Movimiento Territorial de Liberación Rebelde, encapuchados y con la cara tapada, cortaron el tránsito primero en la intersección de las calles 7 y 50, a pocas cuadras de la Gobernación, y luego se trasladaron a las inmediaciones del ministerio de Desarrollo Social, en 55 entre 7 y 8. La protesta se tornó violenta.

“Fueron incidentes menores. Los manifestantes violentaron el vallado y la Policía tuvo que actuar”, dijo el gobierno de la provincia. “Somos organizaciones que tenemos comedores. Fuimos a pelear un aumento de alimentos porque lo que nos entregan no alcanza. Y trabajo. Nada alcanza”, replicó Pablo, del MTR Rebelde.

Hubo neumáticos encendidos fuego en la capital bonaerense Gentileza Diario El Día

Los piqueteros cuestionaron al Gobierno nacional, pero también al de Kicillof. “Está cada vez más difícil la situación. Sacaron los planes sociales y esto repercute. Cada vez más difícil. No se consigue trabajo y para colmo los gobiernos reprimen”, afirmaron. Y aseguraron que “ofrecieron 200 planes de 75 mil pesos”.

El Gobierno provincial desmintió esa información. “No damos planes. Pedían un aumento descabellado de alimentos”. Mientras la gestión de Kicillof minimizó los incidentes, los manifestantes dijeron que recibieron balas de goma y gases lacrimógenos. Solo el MTR Rebelde tiene 18 comedores en el Gran Buenos Aires.