SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MOURO, Roberto Javier, q.e.p.d. - Alejandra Palacios, Sofía y Omar Evequoz despiden con gran dolor a su querido primo y amigo y acompañan a toda su familia en este triste momento. Rober, te vamos a extrañar.

MOURO, Roberto Javier (Talento). - Se nos fue un grande, un gigante, una gran persona en todos los aspectos y sentidos. Lo vamos a extrañar muchísimo. Lo despiden Ana y Alejo Andresen, hijos y nietos y abrazan con el alma a Marcela, Martu, Sofi, Juan, Anita y nietos. Buen viaje, volá alto. Beso al Flaco.

MOURO, Roberto Javier, q.e.p.d. - Toyota Argentina lamenta profundamente el fallecimiento de Roberto Mouro, presidente del concesionario Treos, y acompaña a su familia, amigos y colaboradores en este doloroso momento. Que descanse en paz.

Avisos fúnebres

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