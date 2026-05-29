Graciela Alfano viajó a la Patagonia con su hijo y su nieta y sorprendió por lo mucho que se le parecen

A sus 73 años, Graciela Alfano se muestra más activa que nunca. En medio de la revolución digital, la modelo y actriz supo reinventarse y no tardó en convertirse en una de las figuras de redes sociales más destacadas de nuestro país. A raíz de esto, cada novedad en su vida no duda en compartirla y un viaje en familia fue la última aventura con la que sorprendió a todos.

Graciela Alfano compartió imágenes de los paisajes de la Patagonia (Foto. Captura Instagram/@iconoalfano)

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de un millón de seguidores, la exvedette publicó imágenes de su escapada a la Patagonia junto a su hijo Francisco Capozzolo, su nuera Natalia y su nieta Catalina. “Feliz cumple, Naty”, escribió sobre el video que publicó en las últimas horas en sus stories con el que mostró la cálida celebración de un nuevo aniversario por el nacimiento de su nuera.

Graciela Alfano celebrando el cumpleaños de su nuera Natalia junto a su hijo Francisco y su nieta Catalina

En la escena se observa a ‘Grace’ vestida con un buzo rojo, mientras aplaude y canta con entusiasmo junto a Francisco y su pequeña nieta para agasajar a su nuera, quien está sentada frente a un plato con una porción de torta y una vela encendida.

En la siguiente instantánea, se mostró como una abuela orgullosa al cantar junto a la beba “La vaca Lola”, la canción de El Reino Infantil y La Granja de Zenón. Las imágenes no tardaron en enternecer a su comunidad, que destacó el compromiso que tiene la diva con los suyos.

Además de disfrutar de la intimidad familiar, la actriz aprovechó para recorrer y capturar la belleza de la Patagonia. En sus redes sociales compartió postales de lagos, montañas, cielos grises y árboles con los típicos colores otoñales en tonos rojos y naranjas, lo que reflejó el clima de calma, conexión con la naturaleza y disfrute que eligió para esta etapa de su vida.

Una de las postales con las que Graciela Alfano sorprendió a sus seguidores desde la Patagonia (Foto: Captura Instagram/@iconoalfano)

No es la primera vez que Graciela sorprende al compartir momentos junto a su círculo íntimo. En octubre del año pasado, Catalina recibió su primer añito de vida y la conductora publicó una serie de imágenes que resumieron el festejo, el cual fue al aire libre, en un jardín decorado para la ocasión. “Las fotos de familia, un poco fuera de foco, un poco mirando para cualquier lado, pero con mucho, mucho amor”, escribió junto a un video con algunos recortes del día.

En ese sentido, Alfano aprovechó la publicación para hablar de su rol como abuela, una faceta que, según explicó, la llena de alegría. “Nada más hermoso que la palabra ‘abuela’. Solo los que sabemos el amor que significa nos engrandecemos al oírla”, resaltó.

Graciela Alfano celebró junto a su familia el primer cumpleaños de su nieta Catalina

Catalina es la hija de Francisco Capozzolo —el hijo del medio de Graciela Alfano—, quien en 2009 conmovió al país tras sufrir un grave accidente automovilístico que lo dejó en estado crítico. Después de una milagrosa recuperación, el joven logró rehacer su vida y formar una familia. Por eso, el nacimiento de Catalina tuvo un significado sumamente profundo para la actriz, quien no dudó en definir su llegada como “una bendición” para todos.

Graciela Alfano junto a sus tres hijos

Francisco es fruto del matrimonio de Alfano con el empresario Enrique Capozzolo, con quien estuvo casada durante once años. La relación llegó a su fin en 1993, aunque el divorcio se concretó formalmente recién en 2007. A raíz de ese vínculo nació también Gonzalo.