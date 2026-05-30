SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MOURO, Roberto. - Con profundo dolor la familia Alvarez Colodrero y el equipo de Federico S.A. despiden a un grande y acompañan a su familia en este difícil momento.

✝ MOURO, Roberto J., q.e.p.d. - Horacio y Patricia Campi, sus hijos Guido y Catalina, Santiago y Camila y Gonzalo y Valentina participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento.

✝ MOURO, Roberto J., q.e.p.d. - Horacio L. Campi despide a su amigo de toda la vida, acompaña a la familia y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa