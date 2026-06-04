LA NACION

MURRAY, Miguel Antonio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MURRAY, Miguel Antonio. - Con gran tristeza despedimos a Miguel Murray (padre) y lo recordaremos siempre con mucho cariño. Acompañamos y abrazamos a su mujer Carmen, a sus hijos Cecilia, Miguel y Marcos, y a todo el resto de la familia Murray en este difícil momento. Tus amigos de La Cueva: José, Gian, Luis, Martín, Carlos, Ignacio, Santiago, Matías, Gastón y Javi.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Alejandro Castelli, un luchador incansable dentro y fuera de la cancha
    1

    Murió Alejandro Castelli, un luchador incansable dentro y fuera de la cancha

  2. En una tensa audiencia del juicio, un exjefe naval apuntó contra la fiscalía: “Me ha tratado de pérfido”
    2

    En una tensa audiencia del juicio por el ARA San Juan, un exjefe naval apuntó contra la fiscalía: “Me ha tratado de pérfido”

  3. Creó una casa para que jóvenes con discapacidad intelectual entrenen para vivir solos
    3

    “Pueden lograrlo”: creó una casa para que jóvenes con discapacidad intelectual entrenen para vivir solos

  4. Guerra de facciones sin respiro
    4

    Guerra de facciones sin respiro