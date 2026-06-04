SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MURRAY, Miguel Antonio. - Con gran tristeza despedimos a Miguel Murray (padre) y lo recordaremos siempre con mucho cariño. Acompañamos y abrazamos a su mujer Carmen, a sus hijos Cecilia, Miguel y Marcos, y a todo el resto de la familia Murray en este difícil momento. Tus amigos de La Cueva: José, Gian, Luis, Martín, Carlos, Ignacio, Santiago, Matías, Gastón y Javi.

Avisos fúnebres

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