SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MURRAY, Miguel, q.e.p.d. - Su mujer Carmen Miguens; sus hijos Cecilia y Juan Ignacio, Michael, Marcos y Cecilia y sus nietos Cala, Sofía, Jacinta, Bautista, Maia, Cruz, Milagros, Ignacio y Mariquita despiden con todo su amor al querido Papo, agradeciendo al cielo cada día pasado con él. Ruegan una oración a su memoria. La despedida será hoy, a las 11.30, con misa, a las 13.30, en Parque Memorial, Ruta Panamericana Km. 47.

✝ MURRAY, Miguel, q.e.p.d. - Te despiden con todo el cariño y acompañan a Carmen, Cessi, Michelito, Marcos y familia. Tus primos Inés Stewart, Andrés y Carol Palandjoglou, Andrew y Gisela Stewart, Roberto y Marcela Tovo.

✝ MURRAY, Miguel, q.e.p.d. - Dany e Inés Palandjoglou participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Carmen y familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ MURRAY, Miguel, q.e.p.d. - Andrés y Carol Palandjoglou y sus hijos Ianni, Sofía, Amalia y Stefy despedimos a nuestro querido primo Michael, al que le debemos tanto en la vida, y acompañamos a Carmen y familia en este momento tan doloroso.

✝ MURRAY, Miguel, q.e.p.d. - Los Miguens: Luis y Ana, Eduardo y Cristina, Claudia y Patricio y Felipe y María Eugenia, hijos y nietos acompañan a Carmen y a sus hijos y nietos con el cariño de toda una vida juntos. Rogamos oraciones a su memoria.

✝ MURRAY, Miguel. - Margarita y Luis Freixas despiden con tristeza al querido Michael y acompañan a Carmen y a sus hijos con cariño y oraciones.

✝ MURRAY, Miguel, q.e.p.d. - Alejandro y Luisa Cattaneo acompañamos a Carmen y su familia con todo nuestro cariño.

✝ MURRAY, Miguel, q.e.p.d. - Se durmió en la paz del Señor. Georgie y Graciela Xanthopoulos, hijos y nietos acompañan a Carmen, Cecilia y Juan, Michael, y Marcos y Cecilia y lo despiden con mucho cariño.

✝ MURRAY, Miguel, q.e.p.d. - Paddy y Mimina Leonard, hijos y nietos despedimos con mucha tristeza al amigo de toda la vida y abrazamos a Carmen y familia en este doloroso momento.

✝ MURRAY, Miguel, q.e.p.d. - Sus compañeros de la Camada 62 del Newman lo despiden con pesar, recordando los años compartidos. Acompañamos a Carmen y familia en este doloroso momento y rezamos una oración en su memoria.

MURRAY, Miguel, q.e.p.d. - Abrazamos a Carmen y a los chicos con muchísimo cariño. Rezaremos mucho. Magdalena Cárdenas y Carlos Méndez Duhau.

Avisos fúnebres

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