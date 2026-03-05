LA NACION

MURTAGH, Susana

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MURTAGH de VILA SÁNCHEZ, Susana. - Sus hijos Chino, Susan y Gloria, junto con sus nietos y bisnietos, despiden a la querida Mum con tristeza y cariño y piden una oración en su memoria.

MURTAGH de VILA SÁNCHEZ, Susana. - Su hermana Gloria Murtagh de Louge la despide con mucho dolor y abraza a sus sobrinos.

MURTAGH de VILA SÁNCHEZ, Susana, q.e.p.d. - Alicia y Martín Monzón e hijos acompañan a Susa, Chino y Gloria con mucho cariño.

