Les cortaron la luz a dependencias del Ejército en Neuquén por falta de pago

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) –encargada de la distribución del servicio eléctrico en la ciudad de Neuquén– procedió al corte del servicio en una de las principales instalaciones del Ejército Argentino en esa localidad, debido a una mora acumulada desde marzo por más de 60 millones de pesos.

La interrupción del servicio se hizo efectiva inicialmente en el Batallón de Ingenieros de Montaña 6, ubicado en la calle Bejarano 450, un predio clave para el entrenamiento y las tareas operativas de la fuerza. Este punto de suministro es el que presenta la deuda más abultada, alcanzando un monto superior a los 44 millones de pesos.

Sin embargo, no se trata de la única sede que acumula deudas. De los 13 medidores que el Ejército tiene registrados en la capital neuquina, 10 presentan deudas significativas por facturas impagas durante los últimos cuatro meses.

El saldo total adeudado a la cooperativa oscila entre los 60 y 72 millones de pesos. Entre las dependencias afectadas por la morosidad se encuentran también el Comando de la VI Brigada de Montaña, la Compañía de Comunicaciones y la Sección de Aviación en el aeropuerto local.

El trasfondo de esta deuda millonaria residiría en una complicación administrativa inusual. Desde el Ejército indicaron que la institución solo maneja dinero en efectivo para estas operaciones, mientras que la cooperativa CALF no acepta este medio de pago para la regularización de las cuentas.

Anteriormente, la relación se sostenía mediante un esquema de créditos que permitía cierta flexibilidad, pero el incremento constante del saldo impago terminó por agotar la tolerancia de la cooperativa eléctrica. Desde CALF enfatizaron que, antes de proceder al corte, se realizaron reiterados avisos e intimaciones que no obtuvieron una respuesta resolutiva.

Tras la ejecución del corte de suministro, y luego de gestiones entre ambas instituciones, el servicio fue restablecido de manera transitoria por un lapso de 48 horas. Este período funciona como un ultimátum que vence mañana, plazo en el que el Ejército deberá presentar un cronograma de pago o cancelar la deuda para evitar una nueva interrupción del suministro.

Comando de Brigada de Montaña VI en la ciudad de Neuquén.

Desde la cooperativa señalaron que esta medida forma parte del procedimiento habitual ante casos de mora prolongada y descartaron que se trate de una decisión excepcional o direccionada contra la institución castrense.

La VI Brigada de Montaña “General de División Conrado Excelso Villegas” es una gran unidad de combate del Ejército Argentino con asiento principal en la ciudad de Neuquén. Es el comando operativo encargado de coordinar a los regimientos y compañías desplegadas en la región cordillerana de las provincias de Neuquén y Río Negro.

El Batallón de Ingenieros de Montaña 6 forma parte de esa brigada y se encuentra subordinado a su comando. También en la ciudad de Neuquén la brigada alberga la Compañía de Comunicaciones de Montaña 6, la sección de Inteligencia de Montaña y la Base de Apoyo Logístico.