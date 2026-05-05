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MUSA, Juan Ignacio

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MUSA, Juan Ignacio (Juanito) q.e.p.d. - La subcomisión de Rugby de Centro Naval acompaña con mucho cariño a Seba, Anita, sus hermanas y a toda la familia en este momento de profundo dolor y eleva una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres
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