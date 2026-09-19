SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MUSI, Osvaldo, q.e.p.d., falleció 17 de septiembre de 2026 - Sus amigos Susy y Daniel Werthein participan con gran tristeza y mucho dolor el fallecimiento de Osvaldo con quien compartimos con amor los pormenores de toda una vida. Querido Osvaldo te abrazamos con el afecto que nos unió siempre y acompañamos a Martita Mariana Matías y María Marcela junto a los nietos que iluminaron tu existencia.

✝ MUSI, Osvaldo, q.e.p.d., falleció el 17 de septiembre de 2026 - Lucila y Fran, con sus hijos Nina Galo y Milo. Julieta y sus hijos Miky y Noa. Andrés y Rachel con Teo y Eli, acompañan con mucho amor a Martita Mariana Matías y María Marcela en este triste momento de pesar.

✝ MUSI, Osvaldo, q.e.p.d. - Sus amigos Carlos Baistrocchi, Roberto Bugallo, Alfredo Campos, Jorge Cánepa, Roberto Fernández Villanueva, Rodolfo García, Rodolfo Guelfi, Luis F. Herrera, Luis La Madrid, Augusto Magliano, Ignacio Rivas, Hugo Sutton y Pedro M. Vozza y demás compañeros de la Centenarii Classis del CNBA despiden al Turco con tristeza y abrazan a su familia con cariño.

✝ MUSI, Osvaldo. - Despedimos a nuestro amigo y abrazamos fuertemente a toda su familia. Alberto y Graciela Farji.

Avisos fúnebres

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