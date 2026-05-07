SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MUSSI, Héctor Emilio, q.e.p.d. - Lamentamos profundamente su fallecimiento y acompañamos con afecto a sus seres queridos en este momento de tristeza, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias. Familia Cherñajovsky.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa