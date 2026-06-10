NAÓN, Juan José
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ NAÓN, Juan José, q.e.p.d. - Sus amigos del Círculo de Armas, Ricardo Adrogué Ezeyza, Juan Francisco Albarenque, Juan Martín Allende, Alejandro Álvarez Prado, Enrique A. Antonini, Marcelo G. Ayerza, Juan Carlos Berisso, Máximo L. Bomchil, Diego Buchanan, Carlos A. Bustillo,Facundo Cabrera Brizuela, Federico Carenzo, Ezequiel Cassagne, Juan Carlos Cassagne, Daniel Charles, Marcelo F. Colombo Murúa, Javier d' Ornellas, Juan F. de Álzaga, Eugenio de Bary, Mariano de Bary, Felipe de Elizalde, Mariano de la Torre, Carlos F. Etcheverrigaray, Lucas Gallotti, Francisco García Enciso, José Enrique García Enciso, Miguel García Labougle, Alejandro J. Kenny, Luis F. Kenny, Luis M. Lalor, Luis F. Lanús, Juan A. Lasheras Bunge, Carlos M. Legón Marienhoff, Alejandro M. Linares Luque, Marcelo Loprete, Santiago Lynch, Diego R. Mantilla, Augusto Martínez Martí, Alberto Julián Martínez Youens, Vicente Massot, Alejandro Massot (h.), Miguel Maxwell, Carlos A. Mazariegos, Diego Méndez Cañás, Agustín A. Monteverde, Belisario Moreno Hueyo, Ambrosio Nougués, Jorge Otamendi, Guillermo J. Pando, Carlos Pérez Rovira, Rogelio F. Pfirter, Ricardo F. Saguier, Julio Sánchez Sorondo, Matías G. Sánchez Sorondo, Raúl C. Sanguinetti, Mariano Saubidet Bilbao, Octavio Schindler, Domingo Segura, Alfonso Trigo, Alberto E. Villegas, Enrique Wilson-Rae, Diego C. T. Yofre y Armando Zungri, participan con tristeza su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa