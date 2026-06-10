LA NACION

NAÓN, Juan José

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

NAÓN, Juan José, q.e.p.d. - Sus amigos del Círculo de Armas, Ricardo Adrogué Ezeyza, Juan Francisco Albarenque, Juan Martín Allende, Alejandro Álvarez Prado, Enrique A. Antonini, Marcelo G. Ayerza, Juan Carlos Berisso, Máximo L. Bomchil, Diego Buchanan, Carlos A. Bustillo,Facundo Cabrera Brizuela, Federico Carenzo, Ezequiel Cassagne, Juan Carlos Cassagne, Daniel Charles, Marcelo F. Colombo Murúa, Javier d' Ornellas, Juan F. de Álzaga, Eugenio de Bary, Mariano de Bary, Felipe de Elizalde, Mariano de la Torre, Carlos F. Etcheverrigaray, Lucas Gallotti, Francisco García Enciso, José Enrique García Enciso, Miguel García Labougle, Alejandro J. Kenny, Luis F. Kenny, Luis M. Lalor, Luis F. Lanús, Juan A. Lasheras Bunge, Carlos M. Legón Marienhoff, Alejandro M. Linares Luque, Marcelo Loprete, Santiago Lynch, Diego R. Mantilla, Augusto Martínez Martí, Alberto Julián Martínez Youens, Vicente Massot, Alejandro Massot (h.), Miguel Maxwell, Carlos A. Mazariegos, Diego Méndez Cañás, Agustín A. Monteverde, Belisario Moreno Hueyo, Ambrosio Nougués, Jorge Otamendi, Guillermo J. Pando, Carlos Pérez Rovira, Rogelio F. Pfirter, Ricardo F. Saguier, Julio Sánchez Sorondo, Matías G. Sánchez Sorondo, Raúl C. Sanguinetti, Mariano Saubidet Bilbao, Octavio Schindler, Domingo Segura, Alfonso Trigo, Alberto E. Villegas, Enrique Wilson-Rae, Diego C. T. Yofre y Armando Zungri, participan con tristeza su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Polémica en la conferencia de Scaloni: el periodista Nicolás Singer explicó cómo fue expulsado de la sala
    1

    Polémica en la conferencia de Scaloni: el periodista Nicolás Singer explicó cómo fue expulsado de la sala

  2. El “oro líquido” que equilibra la microbiota y mejora la salud digestiva
    2

    El “oro líquido” que equilibra la microbiota y mejora la salud digestiva

  3. El gol de Messi tras un lujo en la primera que tocó, el zapatazo del Colo Barco y el notable 3-0 de Almada
    3

    Video: los goles de Argentina vs. Islandia

  4. El expiloto de Néstor Kirchner confirmó que trasladó valijas cerradas por candados a Santa Cruz
    4

    El expiloto presidencial de Néstor Kirchner confirmó que trasladó a uno de sus secretarios con valijas cerradas por candados a Santa Cruz