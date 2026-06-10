Video: los goles de Argentina vs. Islandia

Tras el diluvio de la tarde sobre Alabama, la selección argentina se enfrenta en la noche de este martes con la de Islandia en un Jordan-Hare Stadium ya libre de lluvias, en su último amistoso previo al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá desde este jueves. El conjunto nacional se impone por 2-0, tras un descanso en el que el DT Lionel Scaloni hizo las primeras cinco modificaciones y, más tarde, continuó dándole minutos a habituales titulares, entre ellos Lionel Messi.

Valentín Barco abrió el marcador poco antes de los 10 minutos al tomar de zurda en la puerta del área uno de los despejes de la defensa rival, en una jugada que nació de un tiro libre que Giovani Lo Celso envió al área y hubo varios rebotes.

Cabezazos imperfectos, intentos desde el suelo de conectar de Giuliano Simeone y rechazos fallidos hasta que el ex jugador de Boca, que esperaba cerca de la medialuna, conectó de primera para definir junto a un palo, ante la estirada del arquero Elias Ólafsson, que vio llegar la pelota en medio de las piernas de quienes estaban por delante. El Colo salió reemplazado tras el primer tiempo, como ante Honduras.

¡EL PRIMERO DE ARGENTINA! 🇦🇷⚽



A los 8' del primer tiempo, Valentín Barco anotó el 1-0 de #Argentina ante #Islandia en el Jordan Hare Stadium. pic.twitter.com/86dnE8TlUT — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

Minutos antes, Islandia había tenido una posibilidad muy clara de ponerse en ventaja, pero Mikael Ellertsson le erró al arco. En un centro cruzado de izquierda a derecha, el delantero llegó por detrás de la defensa argentina para definir, pero su remate a espaldas de Facundo Medina se fue por encima del travesaño. Aunque el islandés parecía estar adelantado, el árbitro estadounidense Rosendo Mendoza resolvió que Argentina sacara del arco.

¡ISLANDIA TUVO EL PRIMERO!



A los 3', Ellertsson tuvo la chance de abrir el marcador ante #Argentina, pero su remate se fue por encima del travesaño. Minutos después, Barco convirtió el 1-0 para la Albiceleste. pic.twitter.com/0ZwTxjOmkt — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

A un minuto del final de esa etapa, Isak Jóhannesson exigió a Gerónimo Rulli con un fuerte disparo de media distancia. El arquero argentino, titular ante la ausencia de Emiliano “Dibu” Martínez por su lesión en un dedo de una mano, respondió controlando la pelota sin dar rebote, ante la llegada de otros adversarios dispuestos a sacar provecho de la situación si daba rebote.

En el segundo tiempo, uno y otro tuvieron la posibilidad de anotar. En Argentina, Lautaro Martínez no llegó a conectar un pase algo fuerte de Nico Paz, cuando el arquero había quedado a mitad de camino, y más tarde, un remate de Islandia se fue apenas desviada.

La respuesta argentina fue una combinación muy buena entre Simeone, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, quien buscó definir con clase junto a un palo, a contrapierna del guardavallas, pero el caño izquierdo devolvió el remate.

¡ALEXIS TUVO EL SEGUNDO!



A los 62', Mac Allister estrelló su remate contra el palo izquierdo del arquero de Islandia. pic.twitter.com/eLfvxKITMe — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

Poco después, el Toro también tuvo su chance de cara al arco, esta vez con una definición cruzada, e intentó colocarla junto al mismo palo, que nuevamente evitó el segundo gol argentino en medio de un partido que se ponía picante, con pierna fuerte y numerosos amonestados.

Un minuto después de ingresar, tras la pausa de hidratación, Lionel Messi marcó el 2-0, de penal. A Martínez le cometió el arquero la falta, tras una gran habilitación del rosarino, que desde los doce pasos no falló. Y el público, que ya estaba eufórico desde que calentaba junto al campo de juego, lo celebró como si ya se estuviera jugando el Mundial.

¡GOL, CAPITÁN! 🇦🇷⚽🔥



A los 26' del segundo tiempo, Lionel Messi anotó de penal el 2-0 de #Argentina ante #Islandia tras la falta de Elías Ólafsson sobre Lautaro Martínez. pic.twitter.com/Vy4MQc4vJA — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

El conjunto albiceleste, defensor del título tras consagrarse en Qatar 2022, participará del grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania, que serán sus rivales en ese orden. En tanto, el equipo europeo no se clasificó para esta Copa del Mundo.