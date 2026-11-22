SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NASELLO, Santo q.e.p.d. - Mónica Varangot, sus hijos Ezequiel, Sebastián, Luz, Esteban, Agustín, Pedro, Francisco y Josefina Minoyetti y sus familias acompañan a Marta e hijos con mucho cariño en este triste momento.

✝ NASELLO, Santo q.e.p.d. - Agustín Minoyetti y Virginia Wassington acompañan a Tomás con mucho cariño.

Avisos fúnebres

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