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NAVARRO OCAMPO, Ramon

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

"NAVARRO OCAMPO, Ramon, falleció el 28-5-2026. - Carol Navarro Ocampo y hermanos despedimos con tristeza a nuestro querido Ramon. ""Aquellos que amamos y ya no están, están donde nosotros estamos"" (San Agustín). Su entierro fue en el cementerio San Jerónimo de Córdoba."

NAVARRO OCAMPO, Ramón. - Rodolfo, Adriana y Tomás González del Solar abrazan a Karol y sus hermanas con el cariño de siempre.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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