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NERENBERG, Alberto,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

NERENBERG, Alberto, q.e.p.d., falleció el 10 de setiembre de 2026. - Sus hijos: Lucy y Rob lo despiden con mucho amor y tristeza, agradecidos por su larga vida y por los momentos felices compartidos. Alberto nació en Buenos Aires. Pasó sus últimos 40 años en Uruguay donde junto a su esposa, Gilly Toma, empezó una hermosa casa de té: Las Vertientes, que disfrutaron con invitados, amigos y familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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