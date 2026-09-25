SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

NERENBERG, Alberto, q.e.p.d., falleció el 10 de setiembre de 2026. - Sus hijos: Lucy y Rob lo despiden con mucho amor y tristeza, agradecidos por su larga vida y por los momentos felices compartidos. Alberto nació en Buenos Aires. Pasó sus últimos 40 años en Uruguay donde junto a su esposa, Gilly Toma, empezó una hermosa casa de té: Las Vertientes, que disfrutaron con invitados, amigos y familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa