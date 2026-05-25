SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NERO, Eduardo, q.e.p.d. - Profundamente tristes por tu partida, que nos deja huérfanos de un amigo cariñoso, presente e incondicional, le pedimos al Señor que ya estés en su gloria. Te extrañaremos. Juan y Marie Tronconi, hijos y nietos.

✝ NERO, Eduardo, q.e.p.d. - El presidente de la Asociación Argentina de Polo, Benjamín Araya, su consejo directivo, subcomisiones y staff participan su fallecimiento y acompañan a su familia, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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