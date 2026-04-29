SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NEVARES, Alicia Bidondo de, falleció el 27-4-2026. - Su cuñada Ali Mestre de Bidondo, hijos y nietos, la despiden con mucho cariño y piden una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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