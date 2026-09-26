SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NEVARES, Esteban de, q.e.p.d., falleció el 23-9-2026. - Sus hijos M. José y Roberto Fava, Gloria y Arturo Carpani, Gonzalo y Luli de la Portilla, Rosario y Tomás Gatica, Juan Pablo y Verónica Van Houtte, nietos y bisnietos lo despiden recordando su alegría y entrega incondicional al prójimo, rogando una oración en su memoria. Sus cenizas descansarán en la parroquia San Francisco Solano de Bella Vista.

✝ NEVARES, Esteban de. - Su cuñada Ali Mestre de Bidondo, hijos y nietos lo despiden con mucho cariño y piden una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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