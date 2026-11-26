SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ NOLASCO de CARLES, Mariano, q.e.p.d., falleció el 24-11-2026. - Su mujer Gimena Fernández Madero y sus hijos Mariano y Paz, Francisco y Joaquín despiden al Torter con mucho cariño. Vamos a extrañarte y recordarte cada día hasta que nos volvamos a encontrar.

✝ NOLASCO DE CARLES, Mariano. - El Club Santa Bárbara participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.

✝ NOLASCO DE CARLES, Mariano, q.e.p.d. - Luis M. Ordóñez, María M. Berisso y sus hijos Bautista y Pablo despiden con mucha tristeza a su querido amigo y acompañan a Gime y los chicos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa