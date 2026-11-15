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NORES, Ignacio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ NORES, Ignacio, q.e.p.d., 14-11-2026. - Álvaro y Margarita Casalins, Juan y Jimena Casadellá, José y Manuela Paz abrazan a Fran, Cristi y Tommy y a todos los Nores.
✝ NORES, Ignacio, q.e.p.d., 14-11-2026. - Unidos por el trabajo y por la vida, sus socios y amigos, Álvaro G. Casalins, Juan I. Casadellá, José M. Paz, Rogelio y Juan Nazar Boulin, Álvaro M. y Tomás Casalins, Horacio M. Lynch, Sebastián Neimark y Tomás Dardanelli abrazan con afecto a Fran y a todos los Nores.
Aviso publicado en la edición impresa
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